Bill Clinton in Krankenhaus eingeliefert

Ex-US-Präsident Bill Clinton wurde bereits am Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert - das berichtet sein Sprecher via Twitter. Es handele sich jedoch nicht um eine Corona-Erkrankung.

15. Oktober 2021 - 04:27 Uhr | dpa

Bill Clinton bei einer Rede an der University of Ulster in Großbritannien. Der ehemalige US-Präsident ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden. © Paul Faith/epa/dpa