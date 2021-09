Biden verspricht Verdopplung von US-Klimahilfen

Unter Donald Trump waren die USA aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, bei den Vereinten Nationen predigte Trump über "America First". Joe Biden schlägt in der Generaldebatte ganz andere Töne an.

21. September 2021 - 17:35 Uhr | dpa

"Zusammenarbeiten wie nie zuvor": US-Präsident Joe Biden in New York. © Timothy A. Clary/Pool AFP/AP/dpa