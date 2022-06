Biden und von der Leyen: Energie-Abhängigkeit beenden

Infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben die USA ihre Exporte von Flüssiggas (LNG) nach Europa fast verdreifacht. Seit März seien die weltweiten LNG-Exporte nach Europa im Vergleich zu 2021 um 75 Prozent gestiegen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die am Montag beim G7-Gipfel in Bayern veröffentlicht wurde. Man arbeite zusammen, um die Abhängigkeit Europas von russischer Energie zu beenden.

27. Juni 2022 - 13:34 Uhr | dpa

Charles Michel (l-r), Ursula von der Leyen und Joe Biden laufen während des G7-Gipfels nebeneinander. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild