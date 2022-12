Berlin begrüßt Kuleba-Vorschlag für Ukraine-Friedenskonferenz

"Grundsätzlich ist es so, dass jeder Vorschlag, den russischen Angriffskrieg zu einem Ende zu bringen, gut und richtig ist", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christofer Burger, am Mittwoch in Berlin in der Bundespressekonferenz. Berlin sieht dafür aber vorerst wenige Chancen.

28. Dezember 2022 - 14:42 Uhr | AZ/dpa

Kritisiert die Zweideutigkeit "einiger EU-Hauptstädte" bei den EU-Perspektiven Kiews: Ukraines Außenminister Dmytro Kuleba. © Olivier Matthys/AP/dpa