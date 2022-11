Bericht: Russische Militärs sprechen offenbar über Atomwaffen-Einsatz

Einem "New York Times"-Bericht zufolge sollen russische Militärvertreter so frustriert über Misserfolge in der Ukraine sein, dass sie über taktische Atomwaffen gesprochen haben sollen. Washington ist besorgt.

02. November 2022 - 17:48 Uhr | AZ/dpa

Russische Generäle sind einem Bericht zufolge frustriert über militärische Misserfolge in der Ukraine. © Uncredited/AP/dpa/Symbolbild