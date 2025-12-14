Angriff auf Bondi Beach: Was wir wissen - und was nicht

Die Polizei warnt vor einem "sich entwickelnden Vorfall" am Bondi Beach. Ersten Berichten zufolge soll das Ziel ein jüdisches Fest gewesen sein. Vieles ist noch unklar.

dpa | 14. Dezember 2025 - 11:35 Uhr

Zunächst gab es keine offiziellen Angaben zu Toten und Verletzten. © Mark Baker/AP/dpa

Auf dem bei Touristen beliebten Bondi Beach in der australischen Metropole Sydney sind Schüsse gefallen. Der Einsatz am beliebten Strand Bondi Beach dauere an, teilte die New South Wales Police Force auf X mit. Vieles ist derzeit unklar. Was wir wissen: Die Polizei von New South Wales warnt die Bevölkerung auf X dringend davor, sich in der Nähe aufzuhalten.

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs. An diesem Sonntag beginnt das achttägige Lichterfest. "Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung", schrieb die jüdische Organisation Australian Jewish Association auf X.

Ersten Berichten örtlicher Medien zufolge gab es mehrere Verletzte und auch Tote. Demnach wurde ein Schütze erschossen, ein zweiter befinde sich in Gewahrsam. Die Polizei gab an, sie habe zwei Personen in Gewahrsam genommen. Was wir nicht wissen: Die Zahl der Opfer ist zunächst unbekannt. Berichte über Tote und Verletzte wurden zunächst nicht offiziell bestätigt.

Auch der Ablauf der Tat ist unklar. Australische Medien berichteten von einem Video, das Schüsse und fliehende Menschen am Bondi Beach zeigen soll. Die Echtheit des Videos wurde aber zunächst nicht bestätigt.

Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu den Hintergründen der Tat und zur Identität der Personen in Gewahrsam.

Unklar ist, ob möglicherweise weitere Personen gesucht werden.