Angriff am Chiemsee: Mann bewirft Söder mit Tomate – so reagiert der CSU-Chef
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist bei einer Veranstaltung mit einer Tomate beworfen worden. Zu dem Vorfall kam es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Bernau am Chiemsee.
Die "Bild"-Zeitung berichtete unter Berufung auf Augenzeugen und ein Video, dass der Angreifer plötzlich aus einem Gebüsch gesprungen und auf den CSU-Chef zugelaufen sei. Auf dem Sozialen Netzwerk Reddit ist das Video zu sehen. LKA-Beamte hätten ihn sofort überwältigt und ihn in Gewahrsam genommen. Söder sei unverletzt geblieben. Die Polizei in Rosenheim äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu dem Vorfall.
Söder postete am Abend auf der Plattform X ein Foto von einer Jubiläumsfeier zum 1.100-jährigen Bestehen der Gemeinde Bernau am Chiemsee. "Bin selbst seit der Kindheit immer wieder gerne hier", schrieb er dazu, ohne den Vorfall zu erwähnen.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen