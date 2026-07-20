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Angriff am Chiemsee: Mann bewirft Söder mit Tomate – so reagiert der CSU-Chef

Der bayerische Ministerpräsident will das Jubiläum eines Orts am Chiemsee feiern und wird plötzlich Ziel einer Attacke. Der Vorfall geht glimpflich aus.
AZ/dpa |
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Bayerns Ministerpräsident gab sich nach dem Vorfall gelassen. (Archivbild)
Bayerns Ministerpräsident gab sich nach dem Vorfall gelassen. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist bei einer Veranstaltung mit einer Tomate beworfen worden. Zu dem Vorfall kam es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Bernau am Chiemsee. 

Die "Bild"-Zeitung berichtete unter Berufung auf Augenzeugen und ein Video, dass der Angreifer plötzlich aus einem Gebüsch gesprungen und auf den CSU-Chef zugelaufen sei. Auf dem Sozialen Netzwerk Reddit ist das Video zu sehen. LKA-Beamte hätten ihn sofort überwältigt und ihn in Gewahrsam genommen. Söder sei unverletzt geblieben. Die Polizei in Rosenheim äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu dem Vorfall. 

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Söder postete am Abend auf der Plattform X ein Foto von einer Jubiläumsfeier zum 1.100-jährigen Bestehen der Gemeinde Bernau am Chiemsee. "Bin selbst seit der Kindheit immer wieder gerne hier", schrieb er dazu, ohne den Vorfall zu erwähnen.

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