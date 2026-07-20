Angriff am Chiemsee: Mann bewirft Söder mit Tomate – so reagiert der CSU-Chef

Der bayerische Ministerpräsident will das Jubiläum eines Orts am Chiemsee feiern und wird plötzlich Ziel einer Attacke. Der Vorfall geht glimpflich aus.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist bei einer Veranstaltung mit einer Tomate beworfen worden. Zu dem Vorfall kam es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Bernau am Chiemsee.

Die "Bild"-Zeitung berichtete unter Berufung auf Augenzeugen und ein Video, dass der Angreifer plötzlich aus einem Gebüsch gesprungen und auf den CSU-Chef zugelaufen sei. Auf dem . LKA-Beamte hätten ihn sofort überwältigt und ihn in Gewahrsam genommen. Söder sei unverletzt geblieben. Die Polizei in Rosenheim äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu dem Vorfall.

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Söder postete am Abend auf der Plattform X ein Foto von einer Jubiläumsfeier zum 1.100-jährigen Bestehen der Gemeinde Bernau am Chiemsee. "Bin selbst seit der Kindheit immer wieder gerne hier", schrieb er dazu, ohne den Vorfall zu erwähnen.