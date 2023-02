Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht: Beschämend naiv

Politik-Redakteurin Heidi Geyer über ein bodenloses Manifest.

Olaf Scholz lädt Wladimir Putin zu Friedensverhandlungen ein, spricht vorab ein ernstes Wort mit Selenskyj und dann setzt man sich zusammen und macht einen Friedensvertrag. Danach gibt's Pfannkuchen für alle, Problem gelöst. Wirklich?

Reaktion auf den russischen Bruch des Völkerrecht ist beschämend

Es ist beschämend, wie naiv Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht auf den russischen Bruch des Völkerrechts reagieren. Und sie folgen einer Logik, die man sonst eigentlich nur an Stammtischen hört: Warum machen die das nicht so, wo es doch so einfach wäre. Diesem Ansatz folgend, spricht sich Frau Schwarzer "ganz strikt" gegen einen Atomkrieg aus. Es ist ja nun nicht so, als würde den halb Deutschland haben wollen.

Wie verhandelt man mit jemandem, der seinem imperialistischen Streben alles unterordnet? Diese Frage haben die beiden Damen nicht beantwortet.