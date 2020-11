AKK: Bundestagswahl wird "Richtungsentscheidung"

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Union auf einen harten Bundestagswahlkampf eingeschworen. "Das wird ein beinharter Wahlkampf, und es geht um eine sehr grundsätzliche Richtungsentscheidung", sagte die scheidende Parteivorsitzende am Sonntag beim digitalen Deutschlandtag der Jungen Union (JU).

München

Den Wahlkampf könne die Union nur bestehen, "wenn wir bleiben, was wir sind: eine echte und starke Volkspartei". Die Union dürfe sich nicht vorzeitig in Sicherheit wiegen und müsse im nächsten Jahr "so stark wie möglich werden".