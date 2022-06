Abreise von Biden: Straßensperren in Garmisch-Partenkirchen

Wegen der möglichen Durchfahrt des Autokonvois von US-Präsident Joe Biden gibt es in Garmisch-Partenkirchen weiträumige Straßensperren. Besonders betroffen war am Dienstagvormittag die Bundesstraße 2, die durch die Stadt führt. So durfte die Straße von Passanten nicht mehr überquert werden, obwohl der US-Präsident noch auf Schloss Elmau war, wie Fernsehbilder zeigten.

28. Juni 2022 - 11:36 Uhr | dpa

Auf der B2 zwischen Garmisch-Partenkirchen und Klais sind Einsatzfahrzeuge der Polizei unterwegs. © Daniel Vogl/dpa

Garmisch-Partenkirchen Einem Mann, der nach eigenen Angaben zu einem Arzt wollte, wurde von der Polizeiuntersagt, über die Straße zu gehen, wie Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichteten. Nach Informationen der dpa war geplant, den US-Präsidenten von Schloss Elmau durch Garmisch-Partenkirchen zu fahren. Vom Flugplatz Ohlstadt sollte Biden dann weiter zum Flughafen München geflogen werden.