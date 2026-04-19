AZ-Plus
  • Startseite
  • Panorama
  • Zweites Glas im Umlauf: Polizei sucht Hipp-Babynahrung mit Rattengift in Österreich

Zweites Glas im Umlauf: Polizei sucht Hipp-Babynahrung mit Rattengift in Österreich

Rattengift in Babynahrung? Die Polizei vermutet in Österreich ein zweites manipuliertes Glas im Umlauf. Wie man die Gläser erkennt.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Nach einem zweiten manipulierten Hipp-Glas wird gesucht. (Symbolbild)
Nach einem zweiten manipulierten Hipp-Glas wird gesucht. (Symbolbild) © Tobias Steinmaurer/APA/dpa

In Österreich wird nach einem zweiten womöglich mit Rattengift verseuchten Glas Hipp-Babynahrung gesucht. Die Polizei im Burgenland südöstlich von Wien habe Erkenntnisse, dass dort ein weiteres Glas im Umlauf gebracht worden sein könnte, sagte der Polizeisprecher. Am Samstag war ein erstes Glas mit Rattengift entdeckt worden. Das Unternehmen soll nach Behördenangaben erpresst werden.

"Es spricht viel dafür, dass es nur dieses zweite Glas gibt", sagte Polizeisprecher Helmut Marban. Dies erschließe sich aus kriminaltaktischen Quellen - weitere Einzelheiten wollte er nicht nennen. Trotzdem seien auch weitere Manipulationen nicht auszuschließen. Die Gläser sind daran zu erkennen, dass der Deckel manipuliert ist, und unter dem Glasboden soll sich ein weißer Aufkleber mit rotem Kreis befinden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.