Zwei Schwerverletzte bei Einsturz von Supermarktdach

Rettungskräfte sind vor Ort. (Symbolbild)
Rettungskräfte sind vor Ort. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa
Lauchringen

Beim teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs in Lauchringen in Baden-Württemberg sind am Abend zwei Menschen schwer verletzt worden. Mindestens zwei weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, hieß es von der Polizei.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

