Zwei Schwerverletzte bei Einsturz von Supermarktdach
Audio von Carbonatix
Beim teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs in Lauchringen in Baden-Württemberg sind am Abend zwei Menschen schwer verletzt worden. Mindestens zwei weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, hieß es von der Polizei.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen