Woche geht weitgehend sommerlich zu Ende

Nach weitgehend sonnigem Wetter mit mild-warmen Temperaturen an Fronleichnam soll es auch am Freitag sommerlich schön werden. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist mit Temperaturen zwischen 22 und 30 Grad zu rechnen. Schauer und Gewitter seien vor allem in Niederbayern möglich. Sommerliche Aussichten für Bayern gab es für das Wochenende - mit bis zu 31 Grad im Nordwesten.

08. Juni 2023 - 16:03 Uhr | dpa

Ein Thermometer zeigt Temperaturen über 30 Grad an. © Sven Hoppe/dpa

München Am Donnerstagnachmittag waren in Teilen des Freistaates zunehmend Wolken aufgezogen und mancherorts Schauer oder Gewitter niedergegangen. Regional sei kurzzeitig mit Hagel und Starkregen zu rechnen gewesen. In der Nacht zum Freitag sollten die Niederschläge laut DWD wieder nachlassen.