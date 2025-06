Wo Schüler noch länger Sommerferien haben

Nach der Zeugnisübergabe geht es für die Schüler hierzulande in die sechswöchigen Sommerferien. Doch wie sieht es in anderen Ländern aus? Ein Überblick über Ferien- und Urlaubszeiten im Ausland.

Berlin

Ausschlafen, sonnen am See und einfach mal nichts tun: Mit Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten am Freitag die ersten Bundesländer in die Sommerferien. Wer während der sechswöchigen Auszeit ins Ausland reist, schaut womöglich, wie lange andernorts die Ferien sind. Wer hat schon Lust auf übervolle Strände und Straßen. Beim Blick auf den Ferienkalender anderer Staaten dürfte mancher Schüler neidisch werden. Ausgewählte Länder im Überblick:

Wann macht Frankreich Ferien?

In Frankreich dauern die Sommerferien acht Wochen. Der August ist traditionell der große Ferienmonat: Viele verreisen, das öffentliche Leben kommt vielerorts zum Erliegen. Verwaltungen oder Handwerksbetriebe sind schwer zu erreichen, kleinere Läden schließen und Paris wechselt in den Ferienmodus. Viele Hauptstädter reisen ab - plötzlich sind selbst in sonst verstopften Straßen Parkplätze frei. Weil Eltern meist nicht so lange frei haben, verbringen viele Kinder zusätzlich Zeit in Ferienlagern oder bei den Großeltern.

Immer wieder hat es in Frankreich Diskussionen gegeben, die Sommerferien zu verkürzen. Derzeit wird dies wieder in Erwägung gezogen. Die Überlegung: den Lernprozess nicht so lange zu unterbrechen und gerade schwächeren Schülern bessere Chancen zu geben. Die Menschen in Frankreich aber hängen an den langen Sommerferien - grundlegende Änderungen sind daher kaum in Sicht.

Homeoffice als Ferienlösung in Österreich

Auch im Osten Österreichs ist am Freitag Schulschluss. Im Westen - etwa in Tirol oder Salzburg - beginnen die Ferien eine Woche später. In Österreich bleiben die Schulen neun Wochen lang zu. Etwa ein Viertel der Eltern arbeitet deshalb im Sommer im Homeoffice, wie aus einer Umfrage der Arbeiterkammer hervorgeht. Aktuell gibt es zwar keine Diskussionen über eine allgemeine Verkürzung der Ferienzeit, doch die Regierung plant künftig verpflichtende Sommer-Deutschkurse für Schüler mit mangelnden Sprachkenntnissen.

Rekord für Italien: Top bei den Schultagen und Sommerferien

Ein bekanntes Klischee über Italien besagt, dass im August fast alles stillsteht, weil das halbe Land am Meer oder in der Campagna Urlaub macht. Tatsächlich zählt Italien zu den Ländern mit den längsten Sommerferien: Je nach Region haben Kinder bis zu drei Monate schulfrei. Diese Tradition geht auf die landwirtschaftlich geprägte Vergangenheit zurück. Allerdings konzentrieren sich die meisten freien Tage auf die Sommermonate; für den Rest des Jahres bleibt nicht viel übrig.

Genau das kritisieren viele Bildungsexperten: Kinder und Jugendliche könnten in der langen Pause zu viel vergessen, vor allem schwächere oder benachteiligte Schüler. Mehr Pausen im Jahr, wie sie das Ministerium plant, könnten den Kindern guttun, heißt es.

Wann sollte man ins Vereinigte Königreich fahren?

In den Landesteilen England und Wales dauern die Sommerferien knapp sechs Wochen - von Ende Juli bis Anfang September. In Schottland beginnen sie bereits Ende Juni und enden Mitte August. Die parlamentarische Sommerpause deckt sich ungefähr mit den Schulferien in England. Während dieser Zeit ist es üblicherweise im politischen London verhältnismäßig ruhig. Ansonsten geht das Leben seinen gewohnten Gang.

Lange Ferien am Schwarzen Meer

In Rumänien hat die Sommerpause an Schulen bereits Mitte Juni begonnen. Erst Mitte September geht der Unterricht wieder los. Ein Grund dafür ist eine seit mehr als einem halben Jahrhundert geltende Tradition, begründet wohl auch durch den fast immer sehr heißen Sommer in Südosteuropa. In dem Donauland gab es wiederum jahrzehntelang keine Herbst- und Ski-Ferien - sie wurden erst in jüngster Vergangenheit nach deutschem Modell eingeführt.

Ferien im Kriegsland Ukraine

In der Ukraine gibt es in diesem Jahr offiziell vom 1. Juli bis zum 31. August Sommerferien. Zwar gilt der 31. Mai als letzter Schultag, jedoch wird der Juni von vielen Schulen genutzt, um wegen der vielen Luftalarme versäumte Schulzeit nachzuholen. Die Entscheidung obliegt der jeweiligen Schulleitung. Wegen des Ausreiseverbots für wehrpflichtige Männer zwischen 18 und 60 Jahren haben Familien mit Kindern in den Kriegsjahren statt Auslandsreisen mehr Zeit im Inland verbracht. In finanzkräftigeren Familien ist es dennoch üblich, dass die Mutter mit den Kindern in den Sommermonaten Auslandsreisen unternimmt, während der Vater im Kriegsland bleiben muss.

Acht Wochen Ferien in China, wenig Urlaubstage für Erwachsene

In China haben Schülerinnen und Schüler ungefähr acht Wochen Sommerferien, die je nach Landesteil zwischen Anfang und Mitte Juli beginnen. Erwachsene haben je nach Berufsjahren zwischen 5 und 15 Tage Urlaub im Jahr. Hinzu kommen offizielle Feiertage, die in China meist Hauptreisezeit sind, wie die Feiertagswoche nach dem Frühlingsfest zu Jahresbeginn, die Feiertage zum Tag der Arbeit und die Feiertagswoche im Herbst nach dem Nationalfeiertag. Deshalb sind die Sommerferien der Schulen im Alltag, etwa durch weniger Verkehr oder Treiben in den Städten, kaum zu spüren.

Lange Pause auch in Südamerika

In Argentinien haben die Schüler im Sommer recht lange frei. Zwar gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Provinzen und Schulformen, aber im Durchschnitt dauern die Sommerferien etwa zehn Wochen. Da Argentinien auf der Südhalbkugel liegt, fallen die Sommerferien auf den Dezember, Januar und Februar. Für lateinamerikanische Verhältnisse ist auch der Urlaubsanspruch von Arbeitnehmern in Argentinien großzügig bemessen. Berufsanfänger haben 14 Tage Urlaub, nach zehn Jahren bekommen Angestellte 28 Urlaubstage und nach 20 Jahren steigt der Urlaubsanspruch auf 35 Tage.

Ferien in Thailand hängen vom Wetter ab

Wer in Thailand Urlaub machen will, sollte dies vor allem vom Klima abhängig machen: In Bangkok, im Norden mit der Tempelstadt Chiang Mai und auf den meisten Inseln herrscht im europäischen Sommer Regenzeit. Oft schüttet es gerade im Juli und August in Strömen. Eine Ausnahme bilden die Inseln im Golf von Thailand, darunter Koh Samui und Koh Phangan, wo es zu dieser Zeit nicht regnet und Hochsaison herrscht.

Auch die Schulferien richten sich nach dem Wetter: längere Pausen gibt es meist im heißen März oder April sowie während der Regenzeit. Die beste Zeit für die Traumstrände von Phuket bis Ko Phi Phi startet im Oktober. Bis zum Februar ist es dann meist etwas kühler und schön sonnig.

Australien hat im Dezember Sommerferien

Auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten umgekehrt - in Down Under ist jetzt Winter, die langen Sommerferien fallen auf Dezember und Januar. Auch im Frühling, Herbst und Winter bekommen australische Schülerinnen und Schüler mehrere Wochen frei. Touristen können zu jeder Zeit einen Urlaub in dem riesigen Land planen - die beste Reisezeit hängt von der Region ab. Etwa für den tropischen Norden mit dem berühmten Kakadu-Nationalpark oder für das Zentrum mit Attraktionen wie dem gewaltigen Uluru sind die Monate von Juni bis September die beste Reisezeit - dann sind die Temperaturen dort erträglich.