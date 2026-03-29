Die Strecke der Pustertalbahn wird modernisiert. Das führt zu Streckensperrungen. Welche Abschnitte betroffen sind und wann wieder alle Züge rollen.

Pünktlich zum Beginn der Osterferien müssen sich Urlauber in Südtirol auf Einschränkungen beim Bahnverkehr einstellen. Im Pustertal, einer der beliebtesten Destinationen in der Region, wird eine wichtige Strecke modernisiert. Schon vom kommenden Montag (30. März) an führen die Maßnahmen zur Schließung eines Abschnitts, wie das Portal stol.it berichtet.

Zwischen Bruneck und Innichen wird die Verbindung unterbrochen. Gut vier Wochen dauert die Sperrung, die am 28. April enden soll. Der Abschnitt zwischen Innichen und Lienz wird für die Zeit vom 6. bis 26. April gesperrt. Zu den Arbeiten an der Bahnstrecke gehören auch Vorbereitungsmaßnahmen für die Ausrüstung der Linie mit dem neuen europäischen Zugsicherungssystem ETCS (European Train Control System), wie die Autonome Provinz Bozen mitteilt.

Dafür ist das neue System wichtig

Dieses Zugsteuerungssystem stelle sicher, "dass die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird. Die dafür notwendigen Streckeninformationen werden direkt an den Zug übermittelt und dort verarbeitet. Reagiert das Zugpersonal nicht entsprechend, kann das System automatisch eingreifen und eine Bremsung auslösen". Zudem werden Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.

Bruneck im Pustertal. Der Ort ist von der Streckensperrung betroffen. © IMAGO/imageBROKER/Fotografie Lisa + Wi

Für die Fahrgäste wird während der Dauer der Arbeiten ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Bruneck und Innichen sollen Busse im 30-Minuten-Takt verkehren. Es werden jedoch nicht alle Bahnhöfe angefahren, die sonst von der Pustertalbahn bedient werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch zwischen Innichen und Lienz werden Busse verkehren, auf diesem Abschnitt allerdings nur stündlich.

"Eines der wichtigsten Bahnprojekte der kommenden Jahre"

Die Modernisierungsarbeiten sind Teil eines großen Gesamtprojektes in der Region, bei der die sogenannte Riggertalschleife künftig die Brennerbahnlinie ohne Umweg mit der Pusterer Bahnlinie verbinden soll. Die Planungen begannen bereits 2020, 2024 starteten die Arbeiten. "Mit 3,8 Kilometern Länge, einer rund 190 Meter langen Brücke und etwa 800 Metern Tunnel ist die Riggertalschleife eines der wichtigsten Bahnprojekte der kommenden Jahre", heißt es bei Südtirolmobil. Letztlich solle unter anderem eine Zeitersparnis von 15 Minuten für die Bahnfahrt von Bozen nach Bruneck für die Fahrgäste erreicht werden. Für das kommende Jahr ist die Fertigstellung der Riggertalschleife geplant.