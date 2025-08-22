AZ-Plus

Weniger Verkehrsunfälle - aber Zahl der Toten gestiegen

Rund 1,2 Millionen Verkehrsunfälle nahm die Polizei im ersten Halbjahr auf, weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei kamen jedoch mehr Menschen ums Leben.
1.322 Menschen sind im ersten Halbjahr bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, wie aus einer vorläufigen Statistik hervorgeht. (Symbobild).
1.322 Menschen sind im ersten Halbjahr bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, wie aus einer vorläufigen Statistik hervorgeht. (Symbobild). © Stefan Puchner/dpa
Wiesbaden

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im ersten Halbjahr in Deutschland auf rund 1,21 Millionen gesunken. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Rückgang um zwei Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. 

Gleichzeitig stieg die Zahl der Menschen, die dabei ums Leben kamen: um 25 auf 1.322. Das ist ein Anstieg um 1,9 Prozent. Verletzt wurden rund 175.000 Menschen, etwa so viele wie im ersten Halbjahr 2024.

Bei gut einer Million Unfällen blieb es bei Sachschäden (minus zwei Prozent), bei rund 139.800 Unfällen wurden Menschen getötet oder verletzt (plus ein Prozent). Mehr Verkehrstote als im Vorjahr gab es den Zahlen zufolge jeweils im Juni, im März und im Januar.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

