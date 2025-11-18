AZ-Plus

Weltweiter Ausfall: ChatGPT, Paypal, X und mehr betroffen

Am Dienstag kommt es zu einer massiven Störung bei Cloudflare. Davon betroffen sind Webseiten wie X und Paypal.
AZ/dpa |
Bei Cloudflare kommt es zu einem Ausfall.
Bei Cloudflare kommt es zu einem Ausfall. © Eric Risberg/dpa

 Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Webseiten und Online-Apps unerreichbar gemacht. Betroffen waren am Nachmittag unter anderem die Social-Media-Plattformen X und Truth Social. Auch das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT, konnte keine Antworten mehr liefern, weil die User die Website nicht erreichen konnten.

Nutzer bekommen so aktuell häufig die Fehlermeldung "lassen sie challenges.cloudflare.com zu, um fortzufahren."

Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen. Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heißt: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum große Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen. 

"Cloudflare ist sich eines Problems bewusst"

Auf der Status-Webseite meldete das Unternehmen zunächst: "Cloudflare ist sich eines Problems bewusst, das mehrere Kunden betrifft, und untersucht dieses derzeit". Man arbeite daran, die vollständigen Auswirkungen zu verstehen und das Problem zu beheben. 

Um 13.21 Uhr hieß es dann: "Wir beobachten eine Erholung der Dienste, aber Kunden können weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen, da wir unsere Abhilfemaßnahmen fortsetzen." Dies deckt sich auch mit Angaben von Internetanwendern auf Portalen wie allestörungen.de.

  • Radl Rainer vor 30 Minuten / Bewertung:

    Durch prominente Ausfälle von AWS und Cloudflare könnte man erkennen, wie abhängig wir nicht nur allgemein von US-Konzernen sind, sondern *einzelnen* Konzernen. Ich bin vom Fach und habe 2011 schon CEOs Münchner Provider davor gewarnt, sie habe nicht auf mich gehört und sind entweder von Markt verschwunden oder nur noch als Reseller tätig. Tja.

