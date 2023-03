Weltglücksbericht: Die Finnen bleiben am glücklichsten

Für Deutschland geht es in diesem Jahr glückstechnisch bergab - im Norden sieht es anders aus. Die Finnen können sich weiter glücklich schätzen: Sie bleiben auf Platz 1.

Finnland bleibt das Land mit der glücklichsten Bevölkerung der Erde. Das geht aus dem jährlich erscheinenden Weltglücksbericht hervor, der heute anlässlich des Internationalen Tags des Glücks veröffentlicht wurde.

Trotz der stark verschlechterten Sicherheitslage in Europa in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und des noch nicht abgeschlossenen finnischen Nato-Beitritts belegte das nordische EU-Land auch im sechsten Jahr in Folge den Spitzenplatz in dem Ranking. Dahinter folgen Dänemark, Island, Israel und die Niederlande. Deutschland kommt diesmal auf Rang 16 - zwei Plätze schlechter als im Vorjahr.

Die Lebensbewertungen seien in den meisten Bevölkerungen der Erde trotz mehrerer sich überschneidender Krisen bemerkenswert stabil geblieben, schrieben die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dem Bericht. In den von der Corona-Pandemie geprägten Jahren 2020 bis 2022 sei die Lebenszufriedenheit im globalen Durchschnitt genauso hoch gewesen wie in den drei Jahren vor der Pandemie.