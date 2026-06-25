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Wegen Hitze: Deutsche Bahn bietet außergewöhnlichen Service an

Wegen der Hitze in den kommenden Tagen bietet die Deutsche Bahn ihren Fahrgästen erstmals einen besonderen Service an.
Andre Wagner
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Wegen der vorhergesagten Hitze in den kommenden Tagen bietet die Deutsche Bahn ihren Passagieren eine Hitze-Kulanz an. (Symbolbild)
Wegen der vorhergesagten Hitze in den kommenden Tagen bietet die Deutsche Bahn ihren Passagieren eine Hitze-Kulanz an. (Symbolbild) © IMAGO/Martin Wagner

Die Temperaturen in Deutschland kennen aktuell nur eine Richtung – nach oben. Vor allem in den kommenden Tagen soll es besonders heiß werden, am Wochenende könnte im Westen und Südwesten sogar die 40-Grad-Marke überschritten werden.

Wegen der zu erwartenden Hitze bietet die Deutsche Bahn ihren Fahrgästen nun einen besonderen Service an. Sie ermöglicht allen Passagieren, die ihre Reise aufgrund der sommerlichen Temperaturen nicht antreten wollen, die kostenlose Stornierung bereits erworbener Bahntickets im Rahmen einer Sonderkulanz. "Wer seine Reise bei dieser Extrem-Wetterlage nicht antreten möchte, bekommt sein Geld zurück", so die Bahn.

Hitze-Kulanz: Diese Bahntickets können nun kostenfrei storniert werden

Dieses Angebot gilt bis kommenden Dienstag, jedoch nur für Fernfahrten, deren Tickets bis zum 23. Juni gekauft wurden. Auch Spar- und Supersparpreis-Tickets können storniert werden. Fahrgäste mit einer digitalen Fahrkarte können diese nach Bahn-Angaben online stornieren. Wer mit analogem Ticket unterwegs ist, kann sich an eine DB-Verkaufsstelle vor Ort wenden.

Es ist das erste Mal, dass die Deutsche Bahn ihren Fahrgästen eine solche Hitze-Kulanz anbietet. "Allen, die in dieser extremen Wetterlage auf ihre Fahrt verzichten können, legen wir die Sonderregelung zur Stornierung nahe", teilte die Bahn mit. 

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2 Kommentare
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  • Huldreich vor 13 Stunden / Bewertung:

    Warum klappt das auch bei dieser Hitze bei allen anderen? Weil die eben die funktionierende Technik haben, auch bei 40 Grad, ätsch👹👺👎🏿👎🏿🤮

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  • Huldreich vor 13 Stunden / Bewertung:

    DB = Steg aus und geh! Was ist aus der Bundesbahn geworden, ein grausiger Nichtsgehtwirklich - Veirein, geführt seit dem Börsengang von völlig inkompetenten unfähigen Leuten, die sich auf die Unzuverlässigkeit sogar noch was einbilden! 🤮👹☠️👎🏿👺 und teuer noch zu alledem, Katastrophe, da hilft nur Konkurrenz pur! HEil FLIXBUS UND FLIXTRAIN!!!!👍👍👍🌈🌈🌈

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