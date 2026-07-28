Wann Urlaub im August günstiger, entspannter oder gar sinnvoller wird

Der August gilt als teuerster Reisemonat des Jahres. Doch wer erst spät in den Sommerurlaub startet, hat nicht zwangsläufig nur Nachteile. Mit der richtigen Planung lassen sich auch in der Hochsaison günstige und entspannte Reiseziele finden.

Der August ist für viele Familien die wichtigste Reisezeit des Jahres. Schulferien in zahlreichen europäischen Ländern, Betriebsferien und beständiges Sommerwetter sorgen für eine besonders hohe Nachfrage. Entsprechend steigen Flug- und Hotelpreise häufig auf Höchststände. Wer nicht früher verreisen kann und erst spät seinen Sommerurlaub plant, muss deshalb genauer hinschauen. Doch auch für Spätstarter gibt es Möglichkeiten, den Urlaub preisgünstig und entspannt zu gestalten. Entscheidend sind vor allem die richtige Reiseplanung und etwas Flexibilität.

Gegen Ende des Monats wird es oft günstiger

Wer zeitlich flexibel ist, sollte den Urlaub möglichst in die zweite Augusthälfte oder sogar ans Monatsende legen. Dann enden in vielen europäischen Ländern bereits die Sommerferien, wodurch die Nachfrage sinkt. Auch in vielen deutschen Bundesländern kehren Schülerinnen und Schüler langsam zum Ernst des Lebens zurück oder sitzen schon längst wieder im Klassenzimmer. Reiseveranstalter reduzieren häufig ihre Preise für Restplätze, auch Flüge werden teilweise wieder günstiger.

Perfekte Bedingungen für Badeurlaub

Wer im August verreist, profitiert von einem entscheidenden Vorteil: Das Meer hat vielerorts seine höchsten Wassertemperaturen erreicht. Ob Mittelmeer, Atlantik oder Ostsee, das Wasser ist häufig deutlich wärmer als noch im Juni. Gleichzeitig ist stabiles Sommerwetter in vielen Regionen wahrscheinlicher als im Frühsommer. Wer vor der Reise noch Kleidung, Sandalen oder Koffer benötigt, kann außerdem vielleicht Schnäppchen im Sommerschlussverkauf ergattern, der in vielen Geschäften bereits im August beginnt.

Die besten Reiseziele für den August

Gerade in der Hochsaison können nahegelegene Reiseziele eine clevere Alternative sein. Kürzere Anreisezeiten bedeuten weniger Stress und geringere Transportkosten. Tipps sind beispielsweise die polnische Ostseeküste oder die Böhmische Schweiz in Tschechien. Aber auch Deutschland bietet attraktive Ziele wie das Schiefergebirge in Thüringen, die Sächsische Schweiz oder das Lausitzer Seenland. Viele Regionen verbinden Natur, Aktivurlaub und vergleichsweise moderate Preise.

Auch in Südeuropa muss der Sommerurlaub nicht zwangsläufig teuer und überlaufen sein. Regionen in Bulgarien zählen seit Jahren zu den preiswertesten Badezielen Europas. Zunehmend beliebt ist außerdem die albanische Riviera mit ihren Stränden am Ionischen Meer. Wer statt am Strand zu liegen lieber wandert, findet auf dem Balkan auch zahlreiche Nationalparks und Gebirgsregionen, die in der Regel deutlich günstiger sind als vergleichbare Urlaubsziele in den Alpen.

Nach Erlebnissen statt nach Ländern suchen

Eine Möglichkeit kann sein, den Urlaub nicht nach einem bestimmten Land, sondern nach der gewünschten Aktivität zu planen. Das gilt für jede Jahreszeit. Im August sind die Wetterbedingungen in vielen Teilen Europas ideal für Outdoor-Abenteuer. Wer wandern möchte, findet in Osteuropa oft günstige Angebote. Für einen Strandurlaub bietet sich der Balkan als preiswerte Alternative zu Griechenland oder Italien an.

"Wer sich flexibel zeigt und das Reiseziel eher an geplanten Aktivitäten ausrichtet, anstatt ein ganz konkretes Reiseziel im Kopf zu haben, kann viel Geld sparen", erklärte Prof. Dr. Anne Köchling vom Deutschen Institut für Tourismusforschung .

Ein weiterer Vorteil für Spätstarter: Nach der Heimreise erwartet einen meist nicht mehr die große Sommerhitze. Stattdessen beginnt vielerorts bereits der Übergang in angenehmere Spätsommertage. Der Start ins neue Schuljahr oder die Rückkehr in den Arbeitsalltag fällt dadurch oft leichter als nach einem Urlaub mitten im Hochsommer.