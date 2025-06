Wach ohne Kaffee: Fünf Energy-Booster für warme Sommertage

Kaffee bei Hitze? Nicht immer die beste Idee. Diese natürlichen Wachmacher bringen einen auch ohne Koffein energiegeladen durch den Tag.

© fizkes/iStock via Getty Images

Kaffee gehört für viele zum Morgenritual wie das Zähneputzen. Doch bei hohen Temperaturen kann er eher müde als munter machen und den Kreislauf zusätzlich belasten. Die gute Nachricht: Es gibt sanfte, natürliche Alternativen, die einen auch ohne Koffein wach und konzentriert durch den Tag bringen - und dabei erfrischender wirken als ein Iced Coffee.

Zitronenwasser mit Minze

Ein Glas lauwarmes Wasser mit frischem Zitronensaft bringt morgens den Kreislauf in Schwung und wirkt basisch auf den Körper. Minze sorgt für ein kühlendes Gefühl - perfekt für warme Tage. Der Vitamin-C-Schub hilft zudem beim Stressabbau und kurbelt den Stoffwechsel an.

Morgenbewegung im Freien

Statt zur Kaffeemaschine zu schlurfen, lohnt sich ein kurzer Spaziergang oder eine kleine Yoga-Einheit im Freien. Die Kombination aus Licht, Sauerstoff und Bewegung aktiviert das Gehirn, setzt Endorphine frei und hilft dem Körper, seinen natürlichen Wachzustand zu finden - ganz ohne künstlichen Push.

Erfrischende Snacks

Wasserreiche Obst- und Gemüsesorten wie Melone, Gurke oder Beeren spenden nicht nur Flüssigkeit, sondern bringen auch Vitamine und Fruchtzucker mit sich - natürliche Energielieferanten, die den Blutzuckerspiegel stabil halten. Besonders empfehlenswert für ein sommerliches Frühstück, das für Energie sorgt: eine Smoothie-Bowl mit Banane, Spinat, Beeren und Chiasamen.

Wechseldusche statt Wecker

Eine kurze Wechseldusche mit kaltem Wasser am Morgen kann Wunder wirken. Sie regt die Durchblutung an, bringt den Kreislauf in Schwung und vertreibt Müdigkeit schneller als jeder Espresso. Dafür zunächst etwa zwei bis drei Minuten mit angenehm warmen Wasser duschen. Dann das Wasser auf kalt stellen und Arme und Beine nacheinander immer herzwärts abduschen, zum Schluss den Oberkörper. Anschließend erneut ein bis zwei Minuten warm duschen und den Durchgang wieder mit einer Kälterunde beenden.

Die 4-7-8-Atemtechnik

Bewusstes Atmen ist ein unterschätzter Wachmacher. Die sogenannte 4-7-8-Atemtechnik - vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten, acht Sekunden ausatmen - kann die Sauerstoffzufuhr erhöhen und den Körper gleichzeitig entspannen und aktivieren. Ideal für einen klaren Kopf in der Mittagshitze.