Vor Weihnachten: Das sind die Fristen für pünktliche Packerl

Wer Geschenke und Briefe zum Fest verschicken möchte, will sie rechtzeitig unterm Baum wissen. Zu lange sollte man mit dem Versand nicht warten.

Die meisten Geschenke sind besorgt oder gebastelt (außer Sie sind ein Last-Minute-Käufer/-Bastler), das Geschenkpapier bald entrollt und die Schleiferl gezwirbelt. Wer die Präsente nicht direkt unter den Baum legen wird, sondern an die Liebsten verschickt, kann sich dafür nicht bis zum 24. Dezember Zeit lassen.

"Da das Sendungsvolumen zur Weihnachtszeit besonders hoch ist, sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie Ihre Pakete einen bis zwei Tage früher als gewöhnlich losschicken", teilt der Bundesverband Paket und Express Logistik (BIEK) mit. Allerspätestens am 21. Dezember, 12 Uhr, sollten die Pakete - je nach Dienstleister - aufgegeben sein, so der Rat.

Teils endet die Frist für die garantierte Packerl-Freude zu Heiligabend aber auch schon früher. Was gilt für die einzelnen Zusteller?

Ein Überblick:

Deutsche Post und DHL

"Für die rechtzeitige Zustellung Ihrer Sendungen zum Weihnachtsfest in Deutschland sollten Weihnachtsbriefe spätestens bis zum 22. Dezember und Weihnachtspakete spätestens bis zum 20. Dezember 2022 eingeliefert werden", heißt es auf der Homepage der Deutschen Post. Wichtig: Man muss dabei die Zeiten beachten, zu denen die Briefkästen geleert werden beziehungsweise wann die Post in der Filiale abgeholt wird.

Gelten diese Fristen trotz der zuletzt immer wieder aufkommenden Auslieferprobleme bei der Post? Ein Sprecher von Deutsche Post/DHL Group aus München teilt der AZ auf Anfrage mit: "Die genannten Fristen sind weiterhin gültig. Es sind die spätestmöglichen Einlieferungstermine, damit die Sendungen rechtzeitig zum Fest ankommen."

Die schlechte Nachricht: In europäischen Länder und außerhalb Europas werden Briefe und Postkarten nicht mehr rechtzeitig ankommen - außer man hat sie bis 14. Dezember beziehungsweise bereits am 7. Dezember abgegeben.

Beim Verschicken von Paketen und Päckchen via DHL in Nachbarländer Deutschlands (außer Frankreich) gilt der heutige 15. Dezember als Stichtag. Frankreich und Italien schafft DHL nicht mehr, wenn die Pakete oder Päckchen nach dem 14. Dezember aufgegeben wurden.

Auch für andere europäische Länder, die keine direkten Nachbarn sind, schaut es bereits schlecht mit einem Standard-Versand aus, der pünktlich zu Heiligabend ankommen sollte. Außerhalb Europas sowieso.

In die Schweiz kann man Päckchen und Pakete laut Angaben auf der Post-Seite mit dem DHL Service Premium noch bis 20. Dezember abgeben.

Es gibt außerdem die Möglichkeit DHL ExpressEasy, was freilich mehr kostet: Stichtag für Deutschland und EU-Länder ist hier der 21. Dezember. Im Kleingedruckten heißt es dazu: "Innerhalb der EU-Hauptstädte erfolgt die Zustellung in der Regel am nächsten Arbeitstag." (Genaue Laufzeiten unter dct.dhl.com oder unter 0800 0741100-2.)

Hermes

Der Anbieter garantiert laut Homepage, dass die Packerl deutschlandweit zu Heiligabend ankommen, wenn sie bis spätestens 21. Dezember, 12 Uhr, im Paketshop abgegeben wurden. "Letztmöglicher Termin bei Paketabholungen an der Haustür ist auch der 21. Dezember 2022."

DPD

"Standardpakete kommen mit Sicherheit rechtzeitig zum Fest an, wenn sie bis 21. Dezember in einem der 7500 Pickup-Paketshops abgegeben werden. Stichtag für Prio- und Expresspakete ist der 23. Dezember", heißt es in einer Mitteilung von DPD.

Kunden, die über DPD ein Geschenk ins Ausland schicken wollen, "sollten das Weihnachtspaket bis zum 17. Dezember auf den Weg bringen. Für alle Versandmöglichkeiten gilt die Faustregel: bis 12 Uhr im Pickup Paketshop abgeben".

GLS

Wenn man ein Packerl innerhalb Deutschlands verschicken will, gilt: Bis 21. Dezember um 12 Uhr muss das Paket in einem GLS-Paketshop abgegeben sein.

Der Paketdienstleister listet folgende weitere Fristen auf: Paketsendungen in benachbarte EU-Länder bis 20. Dezember. Paketsendungen in alle weiteren EU-Länder: 19. Dezember in einem GLS-Paketshop.

UPS

Dort heißt es für den Zeitraum von Montag, 21. November bis Freitag, 30. Dezember 2022: "Mit UPS Standard verschickte Sendungen benötigen möglicherweise einen zusätzlichen Tag für die Zustellung."

Und: "Am Samstag, den 24. Dezember 2022, werden keine UPS-Standard-Zustellungen durchgeführt. Saturday Express wird angeboten."