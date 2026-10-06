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Von Eichhörnchen bis Elefant: Die Finalisten fürs lustigste Tierfoto

Vom ertappten Eichhörnchen bis zum Elefanten, der scheinbar ein Auto zerquetscht: Die Comedy Wildlife Awards küren bald wieder die witzigsten Tier-Bilder aus der ganzen Welt. Hier sehen Sie eine Auswahl der Finalisten, die teilweise unfreiwillig komisch wirken.
Rosemarie Vielreicher |
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Udo Harms aus Deutschland hat diese Aufnahme eines Eichhörnchens „Little Godzilla“ genannt: Das Tier habe den Mund wohl etwas zu voll genommen, lautet der Kommentar zu dem Schnappschuss.
Udo Harms/Nikon Comedy Wildlife Awards 7 Udo Harms aus Deutschland hat diese Aufnahme eines Eichhörnchens „Little Godzilla“ genannt: Das Tier habe den Mund wohl etwas zu voll genommen, lautet der Kommentar zu dem Schnappschuss.
Das Fenster der Natur: Es schaut aus, als würde diese Libelle dem Fotografen freundlich zuwinken.
Lee Frost/Nikon Comedy Wildlife Awards 7 Das Fenster der Natur: Es schaut aus, als würde diese Libelle dem Fotografen freundlich zuwinken.
Es schaut aus, als würde der Elefant im Amboseli-Nationalpark gleich auf den Safari-Jeep treten.
Shailza Singhal/Nikon Comedy Wildlife Awards 7 Es schaut aus, als würde der Elefant im Amboseli-Nationalpark gleich auf den Safari-Jeep treten.
Ein Äffchen hat sich beim Sprung ein bisserl verschätzt.
David Lee/ Nikon Comedy Wildlife Awards 7 Ein Äffchen hat sich beim Sprung ein bisserl verschätzt.
Dieser Bär trainiert wohl seine Bauchmuskeln.
Scott Suriano/ Nikon Comedy Wildlife Awards 7 Dieser Bär trainiert wohl seine Bauchmuskeln.
Als wäre der Boden gefährlich heiß: Ein Chamäleon in Togo (Westafrika) marschiert sehr bedächtig und Schritt für Schritt.
Robert Gondek/Nikon Comedy Wildlife Awards 7 Als wäre der Boden gefährlich heiß: Ein Chamäleon in Togo (Westafrika) marschiert sehr bedächtig und Schritt für Schritt.
Sie hat die Haare schön: Die Giraffe vor der Schirmakazie in Kenia gehört zu den Foto-Finalisten.
Dirk Koster/Nikon Comedy Wildlife Awards 7 Sie hat die Haare schön: Die Giraffe vor der Schirmakazie in Kenia gehört zu den Foto-Finalisten.

Unsere Tierwelt ist unglaublich vielfältig. Sie ist zum Staunen und manchmal auch zum Schmunzeln. Genau solche Tier-Fotos mit Humor werden bei den Nikon Comedy Wildlife Awards gekürt.

Beim Wettbewerb 2026 sind über 10.000 Aufnahmen eingegangen. Aus 112 Ländern. Man sieht: Tierische Schnappschüsse faszinieren weltweit. Den Kontest gibt es seit 2015, ins Leben gerufen haben ihn die Fotografen Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam. Letzterer sagt: „Die Comedy Wildlife Photography Awards nahmen ihren bescheidenen Anfang irgendwo in den weiten Ebenen der Serengeti. Was als kleine Initiative zur Förderung des Bewusstseins für den Naturschutz begann, hat sich zu etwas weit Größerem entwickelt, als wir es uns je hätten vorstellen können.“

Die nun veröffentlichte Shortlist umfasst 40 Aufnahmen sowie drei Finalisten in der U16-Kategorie, vier Finalisten in der Kategorie „Portfolio“ (eine Serie von je vier Bildern) sowie neun Video-Finalisten. Die Gewinner werden am 8. Dezember in London gekürt. Die AZ zeigt eine kleine Auswahl oben in der Bildgalerie. 

 

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