Vier Verletzte bei Busunfall auf A24

Der Bus war im Ersatzverkehr für die gesperrte Bahnverbindung zwischen Hamburg und Berlin unterwegs. Im südlichen Schleswig-Holstein kommt er ins Schleudern und kracht in die Mittelleitplanke.
Der Bus war im Ersatzverkehr für die gesperrte Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin unterwegs.
Der Bus war im Ersatzverkehr für die gesperrte Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin unterwegs. © Daniel Bockwoldt/dpa
Schwarzenbek

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sind auf der Autobahn 24 im schleswig-holsteinischen Kreis Stormarn vier Menschen verletzt worden. Der Bus, der im Schienenersatzverkehr unterwegs war, sei zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek und Witzhave aus noch unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten und schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe der Gelenkbus auch die Mittelleitplanke durchbrochen.

Der Busfahrer sei schwer, drei Fahrgäste leicht verletzt worden. Nach dem Unfall wurde die Autobahn in Richtung Hamburg voll gesperrt. In Richtung Berlin war der linke Fahrstreifen blockiert, da hier die Front des Unglücksbusses in die Fahrbahn hineinragte.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

