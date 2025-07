Vier Tote bei Absturz von Kleinflugzeug: Alle stammten aus Bayern – Maschine startete in München

Bei einem Rundflug sind vier Deutsche gestorben. Sie wollten offenbar zu den Krimmler Wasserfällen. Sie sind bei München gestartet.

Update vom 6. Juli, 10.40 Uhr: Einen Tag nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Österreich steht die Identität der vier Opfer fest. Laut Polizei starben ein 70-jähriger Mann aus dem oberbayerischen Landkreis Ebersberg sowie sein 33-jähriger Sohn und dessen gleichaltrige Freundin, die beide in Regensburg lebten. Außerdem wurde bei dem Absturz der 59 Jahre alte Pilot aus dem oberbayerischen Markt Schwaben getötet.

Das einmotorige Leichtflugzeug war am Samstag in Oberschleißheim bei München zu einem Rundflug über die Alpen gestartet. Es stürzte aus noch unbekannter Ursache in der Nähe der bekannten Krimmler Wasserfälle in unwegsames Gelände und fing Feuer.

Das Flugzeugwrack wurde laut Polizei nahezu vollständig durch den Brand zerstört. Die Staatsanwaltschaft Salzburg habe die Obduktion aller Verunglückten, die Sicherstellung des Wracks sowie die Zuziehung eines Sachverständigen angeordnet, hieß es.

Vier Tote bei Absturz von Kleinflugzeug aus München

Update vom 6. Juli, 8 Uhr: Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Österreich sind laut Polizei vier Deutsche ums Leben gekommen. Es handle sich um drei Männer und eine Frau. Das Alter sei noch nicht bekannt, hieß es. Die Maschine war den Angaben zufolge in Oberschleißheim bei München gestartet.

Das Flugzeug stürzte nahe der Krimmler Wasserfälle in ein unwegsames Waldgebiet. Der Absturz löste laut Behörden an der Unfallstelle einen Brand aus. Zum Zeitpunkt des Unglücks habe gutes Wetter geherrscht, sagte ein Polizeisprecher.

Kleinflugzeug in Österreich abgestürzt

Erstmeldung vom 5. Juli: Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Österreich sind laut Polizei mindestens zwei Insassen ums Leben gekommen. Das Flugzeug noch unbekannten Typs war im Gemeindegebiet von Krimml am Nachmittag abgestürzt.

Der Absturz löste laut Behörden an der Unfallstelle einen Brand aus. Zum Zeitpunkt des Unglücks habe gutes Wetter geherrscht, sagte ein Polizeisprecher.

Flugzeugabsturz mit mehreren Toten in Österreich: Maschine nach ersten Informationen in München gestartet

Das Flugzeug stürzte laut Feuerwehr in der Nähe der Gerlosstraße B165 in unwegsames Gelände ab. Die Rettungskräfte aus der Umgebung rückten aus und mussten neben der Suche nach Personen auch das Flugzeug und den Wald rundherum löschen, der ebenfalls Flammen gefangen hatte. "Es war ein kleiner Waldbrand", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Nach Informationen der "Bild" war das Flugzeug in Oberschleißheim bei München gestartet.