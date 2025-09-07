AZ-Plus

Vermutlich Kontakt mit Säure: Achtjähriger schwer verletzt

Wie kam eine gefährliche Flüssigkeit auf einen öffentlichen Platz? Nach dem schweren Unfall eines Kindes laufen die Ermittlungen in Meckenheim auf Hochtouren.
dpa |
Der schwer verletzte Achtjährige musste von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (Symbolbild)
© Daniel Karmann/dpa
Meckenheim

Ein Achtjähriger ist beim Spielen auf einem Platz in Meckenheim bei Bonn vermutlich mit Säure in Kontakt gekommen. Er wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die zuständige Bonner Polizei mitteilte.

Der Junge hatte nach ersten Erkenntnissen am frühen Freitagabend mit anderen Kindern auf einem Platz nahe einer Packstation gespielt. Nach den Aussagen der Kinder und weiterer Zeugen sei dann eine auf der Packstation abgestellte Plastikflasche heruntergefallen und aufgeplatzt. Daraufhin sei der Junge mit dem Inhalt in Berührung gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei zog er sich besonders an den Händen schwere Verletzungen zu, wie die Behörde erklärte.

Der Platz sei gesperrt und gereinigt worden. Um was es sich bei der Flüssigkeit genau handelte, soll noch näher untersucht werden. Auch wie die Flüssigkeit an den öffentlichen Platz gekommen ist, war zunächst noch unklar.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

