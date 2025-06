Vermisster Wanderer aus Berlin auf Korsika tot entdeckt

Auf einem Bergwanderweg auf Korsika verschwindet ein Mann aus Berlin. Trotz aufwendiger Suche wird der Familienvater zunächst nicht gefunden. Nun gibt es traurige Gewissheit.

Bastia/Berlin

Rund einen Monat nach seinem Verschwinden ist ein auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika vermisster Wanderer aus Berlin wohl tot entdeckt worden. Erste Erkenntnisse bestätigten, dass es sich um den vermissten 50 Jahre alten Familienvater aus Berlin handelt, sagte Staatsanwalt Jean-Philippe Navarre, wie die Zeitung "Corse Matin" berichtete. Ein Bergführer entdeckte den Vermissten demnach im Bereich eines Wanderwegs, der durch das Hochgebirge der Insel führt. Dort war der gebürtige Franzose am 1. Mai allein unterwegs, als es das letzte Lebenszeichen von ihm gab.

Seine Familie in Deutschland schlug Alarm und es kam eine aufwendige Suchaktion in Gang, die zunächst aber durch schlechtes Wetter behindert wurde. Am 16. Mai stellten die Behörden die Suche ergebnislos ein. Die Familie startete dann eine Spendenaktion, um die Suche vor Ort fortzusetzen. Der dreifache Familienvater galt als guter Wanderer.