Verletzte in Liverpool: Was wir wissen - und was nicht

Fußballfans feiern die Fußball-Meisterschaft des FC Liverpool. Plötzlich fährt ein Fahrzeug durch die Menschenmenge. Was bisher bekannt ist.

Liverpool

Ein Auto ist in Liverpool am Rande der Fußball-Meisterfeier in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Was bisher bekannt ist - und was nicht.

Was wir wissen

Vorfall: Ein Fahrzeug ist am Rande der Meisterfeier in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Terroranschlag aus.

Verletzte: 27 Menschen mussten per Ambulanz ins Krankenhaus gebracht werden, zwei, darunter ein Kind, wurden schwer verletzt. 20 Menschen wurden nach Behördenangaben mit leichteren Verletzungen vor Ort behandelt, weitere stellten sich selbst im Krankenhaus vor.

Fahrer: Ein 53-jähriger Brite wurde festgenommen. Die Polizei geht davon, aus, dass er der Fahrer war. Er stamme aus der Gegend. Nach weiteren Beteiligten werde nicht gesucht, teilte die Polizei mit.

Zeitpunkt und Ort: Bei der Polizei gingen den Angaben zufolge kurz nach 18.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) erste Berichte über einen Unfall im Stadtzentrum von Liverpool ein. Tausende Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf den Straßen.

Meisterfeier: Der Fußballverein FC Liverpool feierte davor den Meistertitel. Die Mannschaft fuhr in einem offenen Bus eine rund zehn Meilen lange Route durch die Stadt, begleitet von Tausenden Fans.

Augenzeugenberichte und Videos: In sozialen Netzwerken kursieren Videos, die den Vorfall zeigen sollen. Eine von Sky News zitierte mutmaßliche Augenzeugin berichtete, ein Auto sei "über Menschen gefahren", es habe Schreie gegeben.

Politische Reaktionen: Premierminister Keir Starmer und Innenministerin Yvette Cooper werden laut PA und Sky News regelmäßig über die Lage informiert. Starmer schrieb auf der Plattform X von "entsetzlichen" Szenen in Liverpool.

Was wir nicht wissen

Identität und Motiv des Fahrers: Über den Festgenommenen gibt es derzeit keine gesicherten Informationen, die über das Alter und die Herkunft hinausgehen. Es ist nicht bekannt, ob der Fahrer gezielt gehandelt hat oder ob äußere Umstände zu dem Vorfall geführt haben.

Hintergründe des Vorfalls: Unklar ist bislang, ob es sich um einen Unfall, einen medizinischen Notfall oder einen gezielten Angriff handelt. Ausgeschlossen hat die Polizei bislang nur Terror als Motiv.