Verfolgungsjagd in Salzburg

Salzburg

Ein Autofahrer hat in Salzburg bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 33-Jährige am Montagnachmittag einer Streife wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Er habe jedoch alle Anhaltezeichen missachtet und sei mit überhöhter Geschwindigkeit über Geh- und Radwege in der Altstadt gefahren, habe das Rad eines Fahrradkuriers erfasst und Plakatständer und Poller beschädigt. Fußgänger und Radfahrer hätten sich teilweise nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen können. Nach der Fahrt durch den Mirabellgarten sei das Auto in einer Einbahnstraße durch die Kollision mit einem Streifenwagen gestoppt worden. Ein Passant und sechs Beamte seien verletzt worden.