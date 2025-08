US-Medien: Vier Tote nach Schüssen in Montana

In einer Bar in einer Stadt in den Rocky Mountains kommt es zu Schüssen, mehrere Menschen sterben. Vieles ist noch unklar. Es gibt einen Tatverdächtigen.

dpa | 01. August 2025 - 23:52 Uhr

Einsatzkräfte nach den Schüssen in Anaconda im US-Bundesstaat Montana. © Joseph Scheller/The Montana Standard/AP/dpa

Anaconda In der Stadt Anaconda im US-Bundesstaat Montana sind laut US-Medien nach Schüssen mehrere Menschen tot. Die unter anderem für Schusswaffen und Sprengstoff zuständige US-Bundesbehörde ATF schrieb auf X von mehreren Opfern in einer Bar. Anaconda hat etwa 9.000 Einwohner und liegt auf etwa 1.600 Metern Höhe in den Rocky Mountains. Medien wie CNN, ABC News und "USA Today" zufolge starben bei dem Vorfall am Freitagvormittag (Ortszeit) vier Menschen. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden, hieß es unter Berufung auf örtliche Behörden. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, das Gebiet zu meiden. Die Behörden verdächtigten einen 45-Jährigen, die Fahndung nach ihm sei im Gange. Der Mann soll bewaffnet und gefährlich sein. Spezialeinsatzkommandos - sogenannte SWAT-Teams - seien zum Haus des Verdächtigen geschickt worden, berichtete der Sender CBS News unter Berufung auf das örtliche Sheriff-Büro.