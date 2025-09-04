AZ-Plus

Urlauber hält Räucherofen für Brand und ruft Feuerwehr

Alarm ausgelöst: Statt eines Garagenbrandes findet die Feuerwehr in Norddeich aber einen Räucherofen und einen verdutzten Fischliebhaber vor.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Als die Feuerwehr abrückte, waren die Aale noch nicht zu Ende geräuchert. (Symbolbild)
Als die Feuerwehr abrückte, waren die Aale noch nicht zu Ende geräuchert. (Symbolbild) © Holger Hollemann/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Norden

Zahlreiche Räucheraale statt eines Garagenbrandes hat die Feuerwehr bei einem Einsatz entdeckt. Ein Urlauber in Norddeich hatte am Mittwochnachmittag den Notruf gewählt, weil er hinter einer Hecke aus einer Überdachung Rauch aufsteigen sah, wie die Feuerwehr mitteilte. 

So standen plötzlich Einsatzkräfte vor dem überraschten Fischliebhaber, der zuvor nicht auf Rufe des Urlaubers reagiert habe. Die Einsatzkräfte rückten schließlich unverrichteter Dinge wieder ab - allerdings "mit angeregtem Appetit". Denn: Die Aale in dem Räucherofen waren noch nicht bereit zum Verzehr und hätten "auch nicht für alle Einsatzkräfte gereicht".

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.