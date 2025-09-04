Auto fährt in Kindergruppe - Betreuerin schwer verletzt
Ein Auto ist in Berlin-Wedding in eine Gruppe von Kindern gefahren und hat dabei laut Feuerwehr deren Betreuerin schwer verletzt. Drei Kinder seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Insgesamt hätten Rettungskräfte 19 Menschen nach dem Unfall auf der Seestraße, Ecke Nordufer untersucht.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam das Auto von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen. Zu den Hintergründen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 44 Kräften am Unfallort.
