Ukraine: Siebenjähriger erschießt im Spiel Nachbarskind

Der Tod ist nach dreieinhalb Jahren Krieg in der Ukraine allgegenwärtig. Doch in diesem Fall sind nicht feindliche Soldaten, sondern Fahrlässigkeit beim Umgang mit Waffen schuld am Tod eines Kindes.
dpa |
Bei einem Unfall mit einem Jagdgewehr ist in der Ukraine ein sechsjähriges Mädchen getötet worden. (Symbolbild)
© Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Kiew

In der Ukraine hat ein siebenjähriger Junge mit der Jagdwaffe seines Vaters beim Spielen die Tochter des Nachbarn erschossen. Der Junge habe bei sich im Haus mit dem Gewehr gespielt, als sich der Schuss löste, teilte die Polizei mit. Das sechs Jahre alte Mädchen starb an den Schussverletzungen. Der Vorfall ereignete sich demnach schon am Freitag im Umland der Hauptstadt Kiew, wie ukrainische Medien am Montag berichteten. 

Der Vater des Jungen wurde festgenommen. Die Behörden haben ein Strafverfahren gegen ihn wegen Verletzung der Aufsichtspflicht und fahrlässigen Umgangs mit Schusswaffen eingeleitet.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

