Überraschung im internationalen Wurst-Ranking: Deutschlands Lieblinge schaffen es zwar mehrfach in die Top 100 – doch Markus Söders Favorit landet nur auf Platz 6. Ganz oben steht eine Wurst aus Südafrika.

Die "Boerewors" ist der geheime Favorit – auf Deutsch: Bauernwurst.

Markus Söder dürfte überrascht sein: Während der CSU-Chef auf Instagram immer wieder genüsslich seine geliebten Nürnberger Bratwürste verschlingt und sie als kulinarisches Aushängeschild Frankens bewirbt, hat die internationale Food-Plattform Tasteatlas eine andere Wurst-Königin gekürt.

Die südafrikanische Boerewors ("Bauernwurst") thront auf Platz 1 der weltbesten gekochten Würste. Söders fränkische Lieblings-Rostbratwürste landen nur auf Platz 6 – und von der Siegerwurst dürften die meisten Bayern noch nie gehört haben.

Eine spiralförmige Kreation, die zu mindestens 90 Prozent aus Fleisch bestehen muss (Rind, Lamm oder Schwein), gewürzt mit Koriander, Nelken und Muskat. Serviert wird sie traditionell beim südafrikanischen "Braai"-Grill.

So schneidet die Wurst aus Deutschland ab

Immerhin: Deutschland belegt 17 Plätze in den Top 100, mit der Thüringer Rostbratwurst auf Platz 13, der Regensburger Wurst auf Platz 24 und der bayerischen Weißwurst auf Platz 41.

Das Tasteatlas-Ranking der "Top 100 gekochten Würste" basiert auf 7.270 legitimierten Nutzerbewertungen aus aller Welt.