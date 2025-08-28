Internationales Ranking: Die beste Wurst kommt nicht aus Bayern
Markus Söder dürfte überrascht sein: Während der CSU-Chef auf Instagram immer wieder genüsslich seine geliebten Nürnberger Bratwürste verschlingt und sie als kulinarisches Aushängeschild Frankens bewirbt, hat die internationale Food-Plattform Tasteatlas eine andere Wurst-Königin gekürt.
Die südafrikanische Boerewors ("Bauernwurst") thront auf Platz 1 der weltbesten gekochten Würste. Söders fränkische Lieblings-Rostbratwürste landen nur auf Platz 6 – und von der Siegerwurst dürften die meisten Bayern noch nie gehört haben.
Eine spiralförmige Kreation, die zu mindestens 90 Prozent aus Fleisch bestehen muss (Rind, Lamm oder Schwein), gewürzt mit Koriander, Nelken und Muskat. Serviert wird sie traditionell beim südafrikanischen "Braai"-Grill.
So schneidet die Wurst aus Deutschland ab
Immerhin: Deutschland belegt 17 Plätze in den Top 100, mit der Thüringer Rostbratwurst auf Platz 13, der Regensburger Wurst auf Platz 24 und der bayerischen Weißwurst auf Platz 41.
Das Tasteatlas-Ranking der "Top 100 gekochten Würste" basiert auf 7.270 legitimierten Nutzerbewertungen aus aller Welt.
