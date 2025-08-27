AZ-Plus

Trump setzt Flaggen auf halbmast nach Schüssen auf Kinder

Als Reaktion auf die tödlichen Schüsse in einer Kirche an einer Schule in Minneapolis werden die Flaggen am Weißen Haus und an US-Einrichtungen weltweit auf halbmast gesenkt.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Flagge am Weißen Haus ist auf halbmast gesenkt.
Die Flagge am Weißen Haus ist auf halbmast gesenkt. © Jacquelyn Martin/AP/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Washington

Nach den tödlichen Schüssen auf Kinder in Minnesota hat US-Präsident Donald Trump die amerikanische Flagge als Trauerbekundung auf halbmast setzen lassen. Er ordnete das in einer Proklamation für das Weiße Haus, Botschaften und Konsulate im Ausland sowie Militärstandorte und öffentliche Gebäude in den USA bis Sonntag an, wie das Weiße Haus mitteilte. 

Ein Verdächtiger schoss am Mittwochmorgen (Ortszeit) in eine katholische Kirche, in der ein Schulgottesdienst abgehalten wurde. Zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren starben. Der verdächtige Mann ist auch tot.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.