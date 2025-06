Trendgetränk des Sommers? Darum trinken jetzt alle Wein mit Jalapeños

Tabubruch oder Sommerhit? Der neueste TikTok-Trend sorgt für Aufregung in der Weinszene: gefrorene Jalapeños im Sauvignon Blanc. Was hinter dem "Spicy Wine"-Hype steckt.

Eiswürfel im Wein? Für manche schon ein Sakrileg. Aber Weißwein mit Jalapeños? Da geraten selbst erfahrene Sommeliers ins Zittern. Was zunächst nach einem kuriosen Missverständnis klingt, ist in Wahrheit der vielleicht erfrischendste Sommerdrink des Jahres - und erinnert ein bisschen an , das letzten Sommer durch die Decke ging.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auf TikTok , die ein Glas gut gekühlten Weißwein mit frischen Jalapeños genießen. Videos zu der feurigen Mischung verzeichnen mehr als 2,5 Millionen Views auf der Plattform. Was macht diese außergewöhnliche Kombi so besonders?

Die Schärfe der Chili bringt eine aufregende Würze ins Spiel, die die fruchtigen Noten des Weins überraschend gut ergänzt. Besonders gut funktioniert der Mix mit eher trockenen, frischen Weißweinsorten wie Sauvignon Blanc. Frische Jalapeños in feine Scheiben schneiden, am besten entkernen und einfrieren. Dann ein Glas gut gekühlten Sauvignon Blanc einschenken, die scharfen Eiswürfel hineinplumpsen lassen - fertig ist das Social-Media-würdige Getränk mit Biss. Wer's mag, kann noch Eiswürfel oder Limette ergänzen, aber die Hauptrolle spielt eindeutig die Chili.

Überraschende Aromen

TikTok-Userinnen und -User berichten von überraschend harmonischen Aromen, in denen die Fruchtigkeit des Weins und die frische Schärfe der Jalapeño eine fast schon aufregende Liaison eingehen - besonders, wenn der Wein die richtige Basis bietet.

Ganz neu ist die Idee übrigens nicht: Schon 2022 sorgte das TikTok-Phänomen "Spice Rosé" für Aufsehen, nachdem eine Userin die Kombi als Wette probierte und tatsächlich Gefallen daran fand. Vor allem billigere, sehr süße Roséweine lassen sich durch die Zugabe von Jalapeño aufpeppen.

Laut dem Fachmagazin "Wine Enthusiast" funktioniert das Zusammenspiel tatsächlich gut: Die Aromen von Paprika, Jalapeño und Co. kommen in Weinen häufiger vor, als man denkt. Sauvignon Blancs aus Neuseeland erinnern demnach oft ganz natürlich an grüne Paprika, Jalapeño oder sogar Koriander. Dass nun echte Chilis ins Glas wandern, sei zwar kulinarisch gewagt, aber irgendwie folgerichtig.