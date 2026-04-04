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Tragischer Unfall in Portugal: Eltern und zwei Kinder aus Deutschland sterben

Eine deutsche Familie wird bei einem frontalen Zusammenstoß in Portugal getötet. An dem schweren Unfall sollen laut Polizei drei Autos beteiligt gewesen sein.
AZ/dpa |
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Eine vierköpfige deutsche Familie ist bei einem Verkehrsunfall in Portugal ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Eine vierköpfige deutsche Familie ist bei einem Verkehrsunfall in Portugal ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Bei einer Frontalkollision in Portugal ist eine vierköpfige deutsche Familie einem örtlichen Medienbericht zufolge ums Leben gekommen. Der öffentlich-rechtliche Sender RTP berichtete, der Unfall habe sich bei Santiago do Cacém ereignet, rund eineinhalb Autostunden südlich der Hauptstadt Lissabon. 

Die Todesopfer seien ein Elternpaar und ihre beiden Kinder, die im gleichen Auto gewesen seien, berichtete RTP weiter unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Die Polizei sprach bei dem Unfall von drei beteiligten Autos und einem Frontalzusammenstoß. Ein Portugiese wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. 

Zur genauen Unfallursache gab es zunächst noch keine gesicherten Erkenntnisse. Auch war noch nicht bekannt, woher die Familie aus Deutschland stammte.

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4 Kommentare
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  • Rigobert am 04.04.2026 14:05 Uhr / Bewertung:

    Sie sollten sich für Ihren Kommentar schämen.

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  • Knoedel am 04.04.2026 09:41 Uhr / Bewertung:

    Anhand dieser Katastrophe wäre es wünschenswert, dass die üblichen Autokritiker sich diesmal zurückhalten. Die üblichen Postings die ja leider auf Defizite schließen lassen sind hier nicht angebracht.

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  • Der wahre tscharlie am 04.04.2026 18:16 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    "Die üblichen Postings die ja leider auf Defizite schließen lassen...."
    Aha.....interessante Sichtweise....deinerseits.....

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