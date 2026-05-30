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Toter Buckelwal "Timmy": Obduktion am Donnerstag

Ein Bergungsteam hat den vor der dänischen Insel Anholt gestrandeten Wal erfolgreich an Land gezogen. Nun steht die Obduktion an. Am Donnerstag wollen Tierärzte und Experten den Kadaver untersuchen.
AZ/dpa |
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Stück für Stück hatte ein Bergungsteam den Wal an Land gezogen.
Stück für Stück hatte ein Bergungsteam den Wal an Land gezogen. © Marcus Golejewski/dpa

Der Kadaver des als "Timmy" bekannten Buckelwals soll am kommenden Donnerstag auf der dänischen Insel Anholt untersucht werden. "Die Obduktion wird am Nachmittag beginnen und etwa sechs Stunden dauern", sagte Morten Abildstrøm vom dänischen Amt für Naturverwaltung der Deutschen Presse-Agentur. 

Zuvor hatte ein Fahrzeug das Tier mit einem Seil aus dem flachen Wasser vor der Urlaubsinsel auf den Strand gezogen. Im Sand hinterließ der aufgeblähte Kadaver eine riesige Furche. "Alles ist nach Plan verlaufen", kommentierte Abildstrøm die etwa zweistündige Aktion. "Jetzt werden sich Tierärzte und Experten um die Untersuchung des Wals kümmern."

Die dänische Umweltbehörde rief Einheimische und Badegäste dazu auf, sich dem Wal nicht zu nähern - es besteht Ansteckungsgefahr. Mit Flatterband wurde im Abstand von wenigen Metern eine Absperrung um das verwesende Tier herum errichtet, das inzwischen stark stinkt. Der Wal war bereits vor mehreren Wochen tot an der Insel angespült worden.

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