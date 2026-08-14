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Toter Buckelwal aus der Ostsee gehievt

Eine Obduktion soll Hinweise auf die Todesursache bringen. Sie findet auf einer kleinen Insel vor Stralsund statt.
dpa |
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Der tote Wal vom Greifswalder Bodden wird aus dem Wasser geholt.
Stefan Sauer/dpa 2 Der tote Wal vom Greifswalder Bodden wird aus dem Wasser geholt.
Von einer Obduktion erhoffen sich die Wissenschaftler Aufschluss darüber, woran der Buckelwal verendet ist.
Stefan Sauer/dpa 2 Von einer Obduktion erhoffen sich die Wissenschaftler Aufschluss darüber, woran der Buckelwal verendet ist.

Der tote Buckelwal aus dem Greifswalder Bodden ist auf der Ostsee-Insel Dänholm vor Stralsund mit einem Kran aus dem Wasser gehoben und auf einen Tieflader verfrachtet worden. Das sagte eine Sprecherin des Deutschen Meeresmuseums Stralsund. Nach kurzer Fahrt zur Sektionsstelle soll die Obduktion noch am Vormittag beginnen. 

Auf der Insel Dänholm befindet sich eine Außenstelle des Meeresmuseums. Am Abend zuvor war der Wal an Gurten von einem Schiff zum Dänholm geschleppt worden. Das tote Tier war am Donnerstagmorgen im Greifswalder Bodden auf dem Rücken treibend in der Nähe der Fahrrinne entdeckt worden.

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