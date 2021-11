Tödlicher Bootsunfall auf Gardasee: Prozess gegen zwei Münchner startet

In einer Juni-Nacht kollidiert ein Luxus-Motorboot auf dem Gardasee mit einem kleinen Holzboot, zwei junge Italiener sterben. Mehr als viereinhalb Monate nach dem tödlichen Unfall wird zwei Deutschen von heute an in der Stadt Brescia in der Nähe des bei Urlaubern beliebten Gardasees der Prozess gemacht.

10. November 2021 - 07:22 Uhr | AZ/dpa

Italienische Forensiker begutachten den Schaden an einem Boot. © Gabriele Strada/AP/dpa/Archivbild