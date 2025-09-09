AZ-Plus

Tödlicher Angriff in US-Stadtbahn - Anklage gegen Mann

Ein schreckliches Video macht in den sozialen Medien in den USA die Runde. Es soll einen tödlichen Angriff in einer Stadtbahn zeigen. Jetzt gibt es eine Anklage.
In einer Stadtbahn in den USA kam es zu einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau.
In einer Stadtbahn in den USA kam es zu einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau. © Erik Verduzco/AP/dpa
Charlotte

Nach einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau in einer Stadtbahn in den USA ist ein 34-Jähriger angeklagt worden. Der Mann habe wiederholt Straftaten begangen, hieß es vom Justizministerium, das die Klage initiiert hat.

Die tödliche Attacke soll sich bereits am 22. August in der Großstadt Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ereignet haben. In den vergangenen Tagen machten in den sozialen Medien in den USA Videoaufnahmen die Runde, die den Angriff zeigen sollen. Man sieht auf den mutmaßlichen Überwachungskamera-Aufnahmen einen Mann, der aufsteht und von hinten eine junge Frau, die vor ihm in der Bahn Platz genommen hatte, angreift. Es wurde mehrmals auf sie eingestochen.

Ein Reporter hatte vor Tagen auch US-Präsident Donald Trump auf die Attacke angesprochen. Danach hatte die US-Regierung den Fall verstärkt thematisiert.

Es läuft eine Debatte um Sicherheit im Nahverkehr, aber auch darum, wie man mit Wiederholungstätern umgeht. Den Angaben zufolge könnte dem Mann im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haft oder der Tod drohen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

