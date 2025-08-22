Tödliche Schüsse im Sauerland - Was wir wissen und was nicht

Nach einer Bluttat in Menden ist ein Mann auf der Flucht. Was ist über den Fall bekannt?

Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden.

Menden

Ein Mann ist im sauerländischen Menden durch Schüsse getötet worden, ein weiterer wurde verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Was wir wissen:

Tatort: Der Tatort ist ein Wohngebiet im Ort Menden im Märkischen Kreis.

Tat: Am Freitagnachmittag fielen auf der Straße mehrere Schüsse.

Opfer: Ein Mann starb trotz Wiederbelebungsversuchen, ein weiterer wurde in die Brust und in den Oberarm getroffen.

Fahndung: Die Polizei fahndet nach einem 40-jährigen Mann, der laut Sicherheitskreisen mit einem Auto flüchtete.

Mutmaßlicher Täter: Der 40-Jährige kommt aus Menden.

Festnahme: Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde eine Frau festgenommen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.

Einsatz: Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort. Augenzeugen wurden vernommen.

Ermittlungen: Eine Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt.

Was wir nicht wissen:

Opfer: Die Identität der Opfer ist noch nicht bekannt. Wie schwer die Verletzungen des zweiten Mannes sind, ist ebenfalls unklar.

Mögliche Hintergründe: Ob sich Täter und Opfer kannten, ist derzeit noch offen. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind unklar.

Ablauf: Was genau sich auf der Straße in Menden ereignete, wird aktuell noch ermittelt.

Flucht: Wohin der 40-Jährige unterwegs ist, ist unklar. Auch ist nicht bekannt, ob er die Tatwaffe noch bei sich trägt.

Weitere Verdächtige: Inwiefern die festgenommene Frau mit der Tat in Verbindung stehen könnte, wurde zunächst nicht bekannt. Unklar ist laut Polizei auch, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt.