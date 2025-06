Thailand will Cannabis-Regeln wieder verschärfen

Seit drei Jahren gilt Thailand als Cannabis-Mekka. Statt drakonischer Strafen durfte plötzlich frei gekifft werden. Das will die Regierung nun wieder ändern. Was sehen die neuen Regeln vor?

Noch darf in Thailand frei gekifft werden - aber die neuen Regeln sollen schon bald in Kraft treten.

Bangkok

Drei Jahre nach der weitgehenden Legalisierung von Cannabis in Thailand will die Regierung die Regeln wieder deutlich verschärfen. Um Marihuana und andere Cannabis-Produkte zu kaufen, ist künftig ein ärztliches Rezept erforderlich, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf eine Verordnung von Gesundheitsminister Somsak Thepsuthin. Cannabis werde damit wieder als Betäubungsmittel eingestuft, sagte er.

Künftig müssen zudem alle, die Marihuana verkaufen oder verarbeiten möchten, über entsprechende Lizenzen verfügen und die Herkunft und die Menge des in ihrem Besitz befindlichen Cannabis melden. Sobald die Ministerverfügung in der Royal Gazette, der Veröffentlichungsstelle für amtliche Bekanntmachungen, publiziert wird, tritt sie in Kraft. Dies könnte Medienberichten zufolge schon in den nächsten Tagen geschehen.

Wie Thailand zum Cannabis-Mekka wurde

Seit Thailand im Juni 2022 als erstes Land in Asien Cannabis legalisiert hatte, galt das Königreich als das neue Mekka für Marihuana-Fans aus aller Welt. Drohten früher drakonische Strafen, so schossen bald schicke Cannabis-Shops wie Pilze aus dem Boden. Mittlerweile gibt es rund 18.000 lizenzierte Läden, und die Branche hat sich zu einem riesigen Industriezweig entwickelt - gerade auch in Touristenregionen wie Phuket oder Pattaya.

Ziel der Regierung war es, durch lizenzierten Anbau die pandemiegeschwächte Wirtschaft anzukurbeln. Dazu wurden zu Beginn sogar eine Million Hanfpflanzen an Privathaushalte verschenkt.

Proteste geplant

Offiziell war Cannabis zwar nur für den medizinischen und industriellen Gebrauch freigegeben - aber da es von der Liste illegaler Drogen gestrichen wurde, war auch der Freizeitkonsum für alle über 20-Jährigen nicht mehr verboten. Damit sich Gras-Freunde im Dunst der Vorschriften zurechtfanden, wurde sogar ein Cannabis-Guide für Touristen herausgegeben.

Nach Angaben des thailändischen Narcotis Control Board (Suchtstoffkontrollamt) soll die Zahl von Cannabis-Abhängigen nach der Entkriminalisierung aber deutlich gestiegen sein. Auch konsumieren demnach immer mehr Kinder und Jugendliche Marihuana als Freizeitdroge. Cannabis-Aktivisten planen am 7. Juli eine Massenkundgebung vor dem Hauptsitz des Gesundheitsministeriums in Bangkok.