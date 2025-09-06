AZ-Plus

Supermarktdach stürzt teilweise ein

Nach dem teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs im baden-württembergischen Lauchringen sind Rettungskräfte im Einsatz. Noch ist unklar, ob es Verletzte gibt.
Es seien Rettungskräfte vor Ort. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa
Lauchringen

Ein Supermarktdach ist am Abend im baden-württembergischen Lauchringen teilweise eingestürzt. Ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar. Auch zum Ausmaß des Einsturzes im Kreis Waldshut lasse sich noch nichts sagen, erklärte ein Polizeisprecher. Die Rettungskräfte seien vor Ort.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

