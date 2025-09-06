Supermarktdach stürzt teilweise ein
Ein Supermarktdach ist am Abend im baden-württembergischen Lauchringen teilweise eingestürzt. Ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar. Auch zum Ausmaß des Einsturzes im Kreis Waldshut lasse sich noch nichts sagen, erklärte ein Polizeisprecher. Die Rettungskräfte seien vor Ort.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
