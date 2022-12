Stromfresser zuhause: So sparen Sie Energie und Kosten

Fast jeder Haushalt hat aktuell mit gestiegenen Stromkosten zu kämpfen. Um hohen Nachzahlungen aus dem Weg zu gehen, müssen wir lernen, Energie zu sparen. Die gute Nachricht hierbei lautet: Schon mit wenigen, einfachen Tipps können Sie den Energieverbrauch der größten Stromfresser in Ihrem Haushalt signifikant reduzieren.

05. Dezember 2022 - 15:00 Uhr

Platz 1: Herd und Backofen

Der Herd und der Ofen zählen zu den größten Stromfressern im Haushalt. Hier können Sie mit den folgenden sieben Tipps :



1. Erhitzen Sie das Wasser fürs Kochen im Wasserkocher, nicht im Topf.

2. Wählen Sie Töpfe und Pfannen, die zur Größe der Herdplatte passen.

3. Nutzen Sie die höchste Stufe des Herdes nur zum Aufheizen des Topfes oder der Pfanne und greifen Sie danach auf Restwärme zurück.

4. Nutzen Sie beim Kochen nur so viel Wasser, dass die Lebensmittel knapp bedeckt sind.

5. Benutzen Sie immer Deckel für Kochtöpfe und Pfannen.

6. Verzichten Sie auf das Vorheizen des Ofens. Bei neueren Modellen ist dies im Normalfall nicht nötig.

7. Backen Sie mit Umluft anstelle von Ober- und Unterhitze.

Platz 2: Kühlschrank und Gefrierschrank

Kühlschränke und Gefrierkombinationen sind extreme Stromfresser. Die folgenden fünf Tipps helfen, den Stromverbrauch etwas zu reduzieren:



1. Rücken Sie den Kühlschrank von der Wand ab und platzieren Sie ihn nicht direkt neben Heizkörpern oder einem Herd. So kann der Kühler auf der Rückseite besser arbeiten.

2. Stellen Sie die Temperatur im Kühlschrank auf 7 Grad und die im Gefrierschrank auf minus 18 Grad ein.

3. Öffnen Sie die Türen nur so kurz wie möglich.

4. Möchten sie Gerichte in den Kühlschrank stellen, lassen Sie sie erst vollständig abkühlen.

5. Tauen Sie den Kühlschrank oder das Gefrierfach ab, sobald sich Eis angesammelt hat.



Bei alten Geräten lohnt sich nach zehn bis fünfzehn Jahren der Umstieg auf ein energieeffizienteres Gerät.

Platz 3: Beleuchtung

Überprüfen Sie Ihre Lampen auf ihre Energieeffizienz. © VV1ntermute/Pixabay

Überprüfen Sie Ihre Lampen auf ihre Energieeffizienz. Gibt es noch alte Glühbirnen in der Wohnung, die durch moderne LED-Leuchten ersetzt werden können? Steh- und Tischlampen sollten stets vom Strom genommen werden, wenn sie nicht benötigt werden, da sie auch im ausgeschalteten Zustand noch Strom ziehen können. Für alle Lampen von der Schreibtischleuchte bis zum Deckenstrahler gilt selbstverständlich: Verlassen Sie den Raum, schalten Sie das Licht aus.

Platz 4: Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler

Auch Waschmaschine, Trockner und Geschirrspülmaschine sind absolute Stromfresser. Zum Glück verfügen sie meist über Energiesparprogramme, die zwar etwas länger dauern, dafür aber Kosten einsparen. Bei allen drei Geräten ist es außerdem von Bedeutung, sie möglichst vollzuräumen.



Gewöhnliche Alltagswäsche sollte bei niedrigen Temperaturen von 30 bis 40 Grad gewaschen und bestenfalls an der Luft getrocknet werden. Achten Sie zudem darauf, Flusensiebe und Luftfilter regelmäßig zu reinigen. Abgelagerte Flusen können den Stromverbrauch eines Geräts um bis zu fünfzig Prozent erhöhen.

Platz 5: Unterhaltungselektronik

Dass Unterhaltungselektronik so viel Strom verbraucht, liegt meist am Stand-By-Modus, der weiterhin Strom verbraucht. Wer Laptop, Spielekonsole und Co gerade nicht benutzt, sollte die Geräte daher komplett ausschalten oder am besten vom Strom nehmen. Außerdem kann es hilfreich sein, nicht die maximale Helligkeit einzustellen. Gerade tagsüber wird sie nicht zwingend benötigt, sodass Sie Strom sparen können.



, indem Sie ihn nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch in den Energiesparmodus wechseln lassen. So reduziert sich der Stromverbrauch während Arbeitspausen. Wichtig: Bildschirmschoner sind nicht schonend, sondern erhöhen den Energieverbrauch unnötig!