Störung bei Bahn-App: Tickets, Verbindungen und Login betroffen

Am Dienstag kommt es bei den Onlinediensten der Deutschen Bahn zu einer größeren Störung. Viele Funktionen sind betroffen.

Verbindungen suchen, Tickets buchen und dann ganz bequem ohne nervigen Papierkram reisen: Das ist durch Apps und Websites wie die der Deutschen Bahn längst Standard. Am Dienstag, 17. Februar, müssen Reisende und Pendler sich jedoch wieder ganz altmodisch mit Papierplänen und gedruckten Tickets behelfen. So zumindest scheint es, wenn man aktuell einen Blick auf die App "DB Navigator" der Bahn wirft. Auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer, wenn man aber versucht, eine Verbindung zu suchen, merkt man schnell, dass etwas nicht stimmt. "Keine Suchergebnisse", heißt es da.

Wie berichtet, kommt es derzeit zu einer größeren Störung der Online-Dienste der Deutschen Bahn. Betroffen ist, neben der Verbindungssuche, auch der Login. Einige Nutzer können ihre Bahncards nicht aktualisieren und bereits gebuchte Tickets nicht aufrufen. Das ist besonders ärgerlich, weil diese ja bereits gezahlt wurden.

Störung bei Bahn-App: Navigator kämpft mit Problemen

Nutzer meldeten demnach, dass die App ihnen eine Fehlermeldung ausspiele. Über die Homepage funktioniert die Verbindungssuche noch regulär. Eine Antwort auf eine Anfrage an die Deutsche Bahn steht zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Artikels noch aus.