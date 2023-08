Sonntag stellenweise wieder Gewitter möglich

München

Ab Sonntagnachmittag sind in Bayern stellenweise wieder Gewitter möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte, sei es am Wochenende überwiegend wolkenlos und heiß. Sonntag könnten in Westbayern ab dem Nachmittag jedoch vereinzelt Gewitter auftreten. Vor allem in den Mittelgebirgen könnten Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen werden. Bereits am Donnerstag hatte es in Bayern schwere Gewitter gegeben. In der Nacht auf Sonntag und Sonntagfrüh könnte es mancherorts zudem neblig werden.