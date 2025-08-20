Sommersalat mit gegrilltem Hähnchen und Pfirsichen

Für alle, die keine Lust auf langweilige Salate haben: Dieser Mix aus gegrilltem Hähnchen, karamellisierten Pfirsichen und cremigem Ziegenkäse schmeckt nach Sommer und bleibt mit seinen salzig-süßen Aromen im Gedächtnis.

Sommerlicher Genuss in seiner schönsten Form: Dieser Salat bringt sonnengereifte Aromen direkt auf den Teller. Zart gegrilltes Hähnchen, karamellisierte Pfirsiche und frische Himbeeren treffen auf cremigen Ziegenkäse und knusprige Walnüsse - eine Kombi, die überrascht und begeistert. Perfekt für ein leichtes Dinner im Grünen oder ein besonderes Mittagessen auf Balkon oder Terrasse.

Zutaten (4 Personen)

600 g Hühnerbrustfilets

4 reife Pfirsiche

200 g frische Himbeeren

100 g Walnusskerne

150 g gemischter Blattsalat (Rucola, Babyspinat, Feldsalat)

150 g Ziegenkäse, zerbröselt

4 EL Olivenöl

3 EL Weißweinessig

1 TL Dijon-Senf

2 EL frische Thymianblätter

Meersalz und schwarzer Pfeffer

1 Bio-Zitrone (Saft)

Kochutensilien: Grillpfanne, Salatschüssel, Schneebesen, Schneidebrett, scharfes Messer, Zitronenpresse, Messbecher

Zubereitung (35 Minuten)

Die Hühnerbrustfilets mit Küchenpapier trocken tupfen und anschließend in gleichmäßige Streifen von etwa 2 cm Breite schneiden. Das Fleisch mit Salz, Pfeffer und einem Esslöffel Olivenöl marinieren und die Thymianblätter darüber streuen.

Die Pfirsiche halbieren, entkernen und in dicke Spalten schneiden. Eine Grillpfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erhitzen und die Hühnchenstreifen darin etwa 6-7 Minuten von allen Seiten goldbraun braten, bis sie durchgegart sind. Das Fleisch beiseite stellen und warm halten.

In derselben Pfanne die Pfirsichspalten etwa 3-4 Minuten grillen, bis sie leicht karamellisiert sind und appetitliche Grillstreifen zeigen. Die Früchte sollten weich, aber noch bissfest sein.

Die Walnüsse in einer trockenen Pfanne bei mittlerer Hitze 3-4 Minuten rösten. Grob hacken und beiseite stellen.

Für das Dressing Weißweinessig mit Dijon-Senf in einer kleinen Schüssel verrühren. Das restliche Olivenöl langsam einrühren und mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.

Den gemischten Blattsalat gründlich waschen, in einer Salatschleuder trocknen und in einer großen Schüssel anrichten. Die warmen Hühnchenstreifen und gegrillten Pfirsiche darauf verteilen. Die frischen Himbeeren und gerösteten Walnüsse dazugeben. Mit dem zerbröselten Ziegenkäse bestreuen und das Dressing darüber träufeln.

Anrichtetipps

Den Salat auf großen, flachen Tellern anrichten und die einzelnen Zutaten dekorativ verteilen. Die Himbeeren als bunte Farbtupfer platzieren und mit frischen Thymianblättern ergänzen.

Getränkeempfehlung

Ein fruchtiges, nicht zu hopfenbetontes Weißbier oder ein spritziges Radler passen gut zu dem Gericht.

Eine selbstgemachte Pfirsich-Minz-Limonade mit Zitronenwasser und frischer Minze bildet eine erfrischende, alkoholfreie Alternative.

Rezeptvariationen

Für eine vegetarische Version die Hühnchenstreifen durch gegrillte Halloumi-Scheiben oder geröstete Kichererbsen ersetzen.

Mit Erdbeeren als Ergänzung zu den Himbeeren wird der Salat noch sommerlicher.