Soldat verunglückt beim Abseilen aus Hubschrauber

Der Unfall ereignet sich bei einer Übung beim Tag der offenen Tür an einem Bundeswehrstandort in der Eifel. Der Soldat liegt im Krankenhaus.
Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der Soldat liegt im Krankenhaus. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa
Daun

Bei einer Übung beim Tag der offenen Tür am Bundeswehr-Standort Daun in Rheinland-Pfalz ist ein Soldat beim Abseilen aus einem Hubschrauber verunglückt. Es sei noch unklar, ob der Mann oder die Frau beim Abseilen abgerutscht sei oder es möglicherweise am Material oder anderen Umständen gelegen habe, sagte eine Sprecherin des Heeres. Die Person sei im Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Der Absturz sei aus mehreren Metern Höhe erfolgt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

